Bella Thorne confiesa que sufrió de abusos en su niñez

De igual forma, Bella Thorne subió un nuevo mensaje en la red social Twitter para expresarse y comprender que cuando era más joven, no entendía lo que estaba bien o mal.

I never knew what was right or wrong growing up..I didn't know the person sneaking into my bed room at night was a bad person. #timesup pic.twitter.com/PD6PY7LgcX — bella thorne (@bellathorne) 7 de enero de 2018