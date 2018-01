Checo Pérez espera una buena Temporada 2018 en Fórmula Uno

Respecto a lo que vivió en 2013 con McLaren, reconoció que la oportunidad se dio muy temprano, por lo que espera no sea su único salto a una de las grandes escuderías de la categoría reina del automovilismo.

"Realmente creo que llegué a McLaren demasiado pronto en mi carrera. No estaba preparado para eso. Pero no se puede dar por sentado que ocurriera por una razón. Sucedió porque estaba haciendo un trabajo tremendo. En ese momento necesitaba otro año en Sauber, pero fue así. Gracias a ese año me convertí en el piloto que soy ahora", concluyó.