ESPECIAL: Una década sin Heath Ledger

Algunos creen que Ledger pasó los últimos meses de su vida obsesionado con el personaje del ‘Joker’, pues se encerró durante todo un mes en una habitación de un hotel de Londres para preparar su personaje. Escribió un diario y ensayó diferentes voces. Su papel lo había enloquecido y tenía el objetivo de interpretar al ‘Guasón’ de forma muy diferente a como lo habían hecho los otros actores, por lo que el gran impacto del personaje obstruyó su salud mental, además, estaba bastante estresado ya que apenas descansaba, empalmando un rodaje tras otro, en películas como "Candy" y "I'm not There" en donde hizo de Bob Dylan.

No obstante, su ex pareja aseguró que desde que lo conoció, el artista sufría de insomnio porque tenía un grave problema de ansiedad con episodios depresivos, lo que generó que tomara medicamentos.

Incluso, Kate, la hermana de Ledger, habló con él una noche antes de su muerte para recordarle que no mezclara píldoras para dormir con drogas para reducir el dolor y opiáceos: "Le respondió que no se preocupara, que él sabía ‘lo que estaba haciendo’, pero no tenía idea de lo que hacía”, recordó el padre del actor, Kim Ledger, quien agregó que el único responsable de la muerte había sido el propio Heath, pues ya había sido advertido por sus médicos y sus propios familiares acerca de que no debía mezclar sustancias.

“Fue su culpa absolutamente. No hubo nadie más. Él llegó a ellos. Él los puso en su sistema. No puedes culpar a nadie más en esa situación. Eso es duro de aceptar, porque lo amaba tanto y estaba muy orgulloso de él", aseguró al tiempo de afirmar que la presión del trabajo y la necesidad de estar siempre cumpliendo los contratos de grabación, podrían haber provocado esta extrema dependencia de su hijo con los fármacos. "Hay tanta presión sobre ellos para actuar que a veces su cuerpo dice que eso no es bueno y que necesita tiempo de descanso. Es como 'sólo toma estos calmantes y continúa'. Ese fue el caso de Heath. Tenía que estar en el escenario para terminar de grabar”.

Al momento de su muerte, Ledger trabajaba en la grabación de la cinta ‘El imaginario del doctor Parnassus’, pero tenía en puerta el estreno de ‘The Dark Night’, en donde su interpretación del ‘Joker’, lo llevó a ganar el Óscar póstumo en la entrega de 2009, que fue entregado a sus familiares.

Pese a su corta edad, el legado de Heath Ledger es enorme, desde Two hands, El Patriota, Monster’s Ball, The Lords of Dogtown, The Brothers Grimm, 10 Cosas que odio de ti; hasta sus impresionantes actuaciones en Corazón de caballero, The dark knight y Brokeback Mountain. En ésta última, impactó a varios con su protagónico como homosexual.

De hecho, el actor Ben Mendelsohn, aplaudió el profesionalismo del australiano: "antes de la película hubiese sido imposible imaginarse una tragedia romántica con dos vaqueros gays. Era uno de los galanes más grandes de la industria cuando asumió ese papel. Eso es un artista. Era el humano más vivo".

El actor influenció a muchos, a través de sus películas y de sus acciones; "siempre fue un director, actuar sólo era un camino para llegar ahí", cuenta su amigo de la infancia, Trevor DiCarlo, en el documental I Am Heath Ledger que se estrenará en el Festival de Cine de Tribeca el 23 de abril y mostrará material nunca antes visto de la estrella, además, se examinará su vida a través del lente de su propia cámara.

Ampliamente reconocido y aclamado, Heath Ledger es considerado uno de los mejores actores de la época, y una persona sencilla y brillante, que dejó tras su partida, una década de nostalgia y buen cine.