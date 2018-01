Michael Douglas se 'tocó' delante de mí: ex empleada

“Me di cuenta horrorizada de que se estaba frotando sus partes íntimas. En segundos, su voz se quebró y me pareció que había tenido un orgasmo (…) No dije nada. Estaba sorprendida que no me hubiese descompuesto aunque estaba humillada. Me di cuenta que él pensaba que podía hacer lo que quisiera porque era mucho más poderoso que yo”, comentó.