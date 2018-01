Conocer causa de la muerte de O'Riordan tardará meses: forenses

Earl detalló que la Policía Metropolitana arribó al sitio y consideró que no se trataba de una muerte sospechosa, por lo que habrá que esperar los resultados de los análisis para conocer la verdadera causa de su deceso.

Dolores O’Riordan es considerada como un ícono del rock, un ídolo en Irlanda, donde se le define como la voz que encendió a toda una generación. Aunque su mejor momento lo vivió en la década de los 90, seguía siendo considerada una estrella de la industria musical.

Entre los álbumes que grabó con la banda se encuentran Every else is doing it, so why can´t we, No need to arque, To the faithful departed, Bury the hatchet, Wake up and smell the coffee, Roses y Stars: The Best of 1992-2002.