Mets confirman la contratación de Adrián González

Entrando los Mets como la mejor opción y con una complicada negociación, donde los Bravos serán los responsables del salario de A-Gon, el cual en total es de 21.5 millones de dólares en su última temporada de contrato de siete años y 154 millones de dólares que firmó cuando era parte de los Medias Rojas de Boston.

De las deudas de Atlanta con los Mets se cubrirá el salario, además que los Dodgers pagarán 4.5 millones de dólares a los Bravos el próximo 1 de mayo.

I am extremely excited and ready for the 2018 season. Looking forward to a great ride with my new teammates and coaches with the @Mets

Can’t wait for #SpringTraining to start.

I am ready! Are you? pic.twitter.com/biW0hTTR1e — Adrián González (@Adrian_ElTitan) 18 de enero de 2018