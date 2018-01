Hijos Mascota: Verona, la perrita juguetona

Conoce a Verona:

Hola me llamo Verona, tengo dos años con dos meses.

Soy Basset Hound muy juguetona, me gusta ir por mi hueso cuando mis papás humanos me lo avientan, hay ocasiones que me regañan porque me gusta morder plantas y la madera, ah y subirme a los sillones.

Me gusta que acaricien mi pancita, siento bonito, no me gusta que me agarren las patas.

En las mañanas antes de salir a hacer mis necesidades me hacen masaje ¡eso me encanta!, soy muy feliz con mi familia humana, me llevan al parque, me compran galletas y me las dan sólo si me siento.

Mi peor travesura fue cuando mordí los sillones, ya les había dicho que me encanta morder la madera, y otra, cuando mordí los tenis de mi mamá humana, los tuvo que tirar a la basura, me regañaron tanto que me castigaron.

Estoy entrenando para ladrar sólo cuando veo personas extrañas en casa y no aventarme a las piernas de mis papás humanos cuando llegan, pero es que me pongo feliz cuando los veo pero los lastimo.

