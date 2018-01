Tom Brady se ausenta de la práctica de los Patriots

El mariscal de campo de 40 años utilizó un pequeño guante en la mano izquierda cuando la prensa pudo entrar a la práctica, para no hacer mayores los rumores, aunque su conferencia de prensa programada para este jueves fue cambiada para el viernes 19 de enero.

En sus 18 años de carrera, Tom Brady no se ha perdido algún partido de postemporada, además de que no se ha ausentado de un juego de NFL desde el 2008 cuando se perdió 15 de los 16 partidos de esa temporada por una lesión de rodilla.

Tom Brady & LaAdrian Waddle did not participate in today's practice; Branch, Burkhead & Gillislee were limited.#Patriots Thursday injury report: https://t.co/y4EawLL8sa pic.twitter.com/1U9NT5zDDp — New England Patriots (@Patriots) 18 de enero de 2018