Preocupa a Aurelio Nuño posible intervención rusa en elecciones

“Es algo que a todos nos debe preocupar por la cantidad de noticias que van en ese sentido, muchas de ellas ni siquiera generadas aquí en México y los señalamientos que han hecho altos funcionarios de Estados Unidos”, agregó.

Por otro lado, Nuño Mayer retomó el llamado de Meade Kuribreña para avanzar en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Convocó a Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador a dejar las diferencias y sumarse a esta convocatoria por el bienestar del país.

El ex secretario federal precisó que la falta de los nombramientos del SNA no es responsabilidad de un solo partido, sino que todos los institutos deben asumir su grado de culpa al no alcanzar un acuerdo dentro del Congreso.