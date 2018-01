Trump contradice a Kelly, México sí pagará el muro

Asimismo, el Presidente señaló que la construcción de la valla fronteriza se llevará a cabo con total transparencia y que jamás se tuvo la intención de levantar el muro en aquellas zonas donde existe una barrera natural, como montañas o desiertos.

Desde su campaña electoral en el 2016, el mandatario ha reiterado en numerosas ocasiones que el muro en la frontera con México es algo necesario, e incluso llegó a condicionar su apoyo a una Reforma Migratoria si el gobierno del país vecino no accedía a financiar su construcción.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018