Espanyol gana el derbi y rompe la racha invicta de Barcelona

Tras el triunfo, el técnico Quique Sánchez Flores de los Periquitos celebró el triunfo de sus dirigidos, afirmando que merecían anotar el gol, pero son conscientes que el Barcelona sigue siendo favorito.

“El favorito en la eliminatoria sigue siendo el Barca. ¿Por qué? Porque es el favorito en todas las competiciones que juega, pero la alegría de hoy no nos la quita nadie… Vamos a pensar que hemos ganado al Barcelona, que somos súper felices y queremos serlo siempre”, dijo Sánchez Flores.

Por su parte, Ernesto Valverde dijo que deben aceptar el resultado y que también estuvieron cerca de la anotación, pero no pudieron acertar. De igual forma, le dio la responsabilidad del juego a sus rivales y los señaló como los favoritos de la eliminatoria.

“El favorito es el que va ganando. Ellos considerarán que lo podemos ser nosotros, me da igual. Nuestra obligación es remontar en la vuelta y lo intentaremos, aunque no es un buen resultado por no haber marcado aquí”, dijo Valverde.