Mark Wahlberg dona su salario de All the Money in the World

miércoles, 17 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

Luego de la polémica levantada por los cobros salariales de los actores Mark Wahlberg y Michelle Williams en los reshoots de la cinta All the Money in the World (2017), el actor estadounidense ha decidido donar el salario que recibió a la fundación Times's Up a nombre de Michelle Williams.

Y es que Jessica Chastain reveló que Williams solamente recibió un pago de mil dólares por ese trabajo de regrabación, mientras que Wahlberg cobró 1.5 millones de dólares.