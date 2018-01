No podía rechazar el papel en Mamma Mia!: Lily James

miércoles, 17 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

En julio próximo, Universal Pictures estrenará la cinta Mamma Mia! Here We Go Again, secuela directa de la cinta de 2008 para la que vuelven los actores principales de la cinta acompañados de sus jóvenes versiones.

En una entrevista con The Thelegraph, la actriz británica Lily James afirmó que no pudo rechazar el papel que le ofrecieron en Mamma Mia! Here We Go Again, en donde será la joven versión de Donna Carmichael, papel original de Meryl Streep.