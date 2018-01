Hay que apoyar a los árbitros: Edwin Hernández

De igual forma, Edwin Hernández se mostró indiferente sobre la llegada de Landon Donovan al futbol mexicano para jugar en el León, confesando que no le importa lo que vaya a aportar el estadunidense al futbol mexicano.

“No sé qué intención tenga el club para traer a un jugador de esas características. Sabemos de la calidad de Landon. No me incumbe que lo hayan traído. Sabemos que los equipos traen jugadores extranjeros y no sé qué vaya a aportar, ojalá que les aporte a ellos. Estoy más enfocado en lo que hagamos nosotros”, dijo.