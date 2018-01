El Cisen evitó el asesinato de políticos: Osorio Chong

Osorio Chong aprovechó la entrevista con Carlos Marín para hablar sobre las propuestas de los precandidatos presidenciales del PAN y de Morena, deteniéndose a analizar la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de una Guardia Nacional.

“Creo que no ha medido, creo que no tiene dimensión, o quien se lo dijo y sugirió está totalmente equivocado. Son cosas distintas, son cosas diferentes. No se pueden mezclar militares con las policías, porque tienen un destino diferente, están preparados de manera totalmente ajena la una a la otra”, sentenció.