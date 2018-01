Foto de Patrick Stewart con cabella causa sensación

I knew that they initially tried to make Patrick Stewart wear a wig for Captain Picard but I’d never seen the test photo and now my day is complete. pic.twitter.com/VadkGygtrI — Paul Haine (@paul_haine) 12 de enero de 2018

A la brevedad, una respuesta de otro usuario de Twitter devuelve una imagen del actor, pero en esta ocasión en un flashback de cuando el capitán le lleva a ver el cuerpo de su marido a Beverly, donde también se ve con cabello.

This isn't a test photo, this was for the episode Violations where Beverly was having a forced flashback to when Picard was taking her to see her husbands body. The thing on his temple is the giveaway. Sorry. pic.twitter.com/lMJb2DCMqf — Vincent Morrone (@Vince524) 14 de enero de 2018

Cabe destacar que el creador de Star Trek, Gene Roddenberry, no quería a Patrick Stewart para el protagonico de la serie Star Trek: The Next Generation, la cual se transmitió de 1987 a 1994.