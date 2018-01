Mujer Maravilla 2 será completamente diferente: Patty Jenkins

De igual forma, Patty Jenkins adelanta que en esta segunda cinta se podría lograr el cameo tan esperado de Lynda Carter, quien interpretara a Diana Prince en la serie televisiva de los años setenta.

"Apreciemos mucho a Lynda. Ha sido una gran mentora y una querida amiga. Intentamos desesperadamente que apareciese en la primera parte, pero no pudimos por cuestiones de horario a pesar de que siempre ha formado parte de la familia Mujer Maravilla. No diremos nada todavía pero no será porque no lo estamos intentando".