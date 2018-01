López Obrador, portavoz de solidaridad: Tatiana Clouthier

Asimismo, Tatiana Clouthier explicó que el ex mandatario capitalino realmente gobernó a la Ciudad de México a través de la austeridad, el trabajo y el compromiso, por lo que es garantía de que lo hará en la Presidencia.

“Es un hombre austero, trabajador y un hombre que ha demostrado, cuando gobernó la CDMX, que es posible hacer un cambio y transformar una ciudad. Busca una economía con rostro humano y no el salvajismo en el que hemos estado inmersos que ha generado más pobreza”, aseveró.

Como parte de su estrategia para el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, la coordinadora reveló que es la búsqueda de votantes en estados del norte del país y en lugares de difícil acceso para Morena.

“Parte del trabajo al que me he de avocar es entrar a los nichos a los que no hemos podido acceder o se nos han dificultado acceder. Esa es parte de la labor que haremos Alfonso (Romo) y yo para abrir oídos y que escuchen lo que realmente es López Obrador”, aseguró.