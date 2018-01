ESPECIAL: La lucha de Muhammad Ali más allá del ring

Cassius Clay, tras su segunda pelea como profesional, cuyo rival fue Sonny Liston, adoptó el nombre por el que sería reconocido afirmando que Clay era un apellido de esclavo que el no había elegido.

A Muhammed Alí no le importó exponerse a un castigo de cinco años de prisión y 10 mil dólares de multa por negarse a servir en las Fuerzas Armadas, mientras las autoridades del boxeo lo acusaron de desertor dejando su título mundial vacante.

Alrededor de 10 años, Alí tuvo que lidiar con esta etiqueta de desertor, hasta que su condena fue invalidada a inicios de los setenta para reaparecer con honores en 1974, recuperando su titulo mundial.

Haciendo valer su fama como boxeador, Muhammed Alí se convirtió en uno de los más grandes defensores de derechos civiles en una época que necesitaba de líderes contra el racismo y la segregación en la población norteamericana.

Precisamente por eso cambio su nombre de Cassius Clay a Muhammed Alí, con el cual participó de lleno en el movimiento Nación del Islam de Malcolm X, que proponía la liberación de los guetos negros y el fin de la segregación.

Su gran momento de rebeldía llegó en 1967 al negarse a ir a la Guerra de Vietnam, al tiempo que simpatizó con la Revolución Cubana y siempre que pudo, visitó la isla en donde se llegó a fotografiar con Fidel Castro.

Muhammed Alí vivió así, rebelde con una gran causa, trasladando su lucha al ring de boxeo, donde también se le discriminaba por su color de piel y por su origen social humilde

Muhammed Alí murió el 3 de junio de 2016 a causa de un choque séptico provocado por causas naturales cuando estaba internado en un hospital en Phoenix, Arizona, dejando un vacío en el mundo del deporte y la lucha civil.

Muestra de su forma de pensar la demostró en una entrevista a la cadena inglesa BBC en 1971, en la que habló sobre la discriminación de la que eran víctimas los afroamericanos en Estados Unidos, destacando una anécdota en particular que contó sobre su madre.

Alí recuerda cuando le preguntó a su madre que por qué Dios era blanco y que pasaba con los ángeles negros, ausentes en la tradición católica.

“Siempre le pregunté a mi madre; ¿Mamá, Por qué todo es blanco? ¿Porque Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la Última Cena son todos blancos? ¿Los ángeles son blancos? María y sus ángeles también. Mamá ¿cuando hayamos muerto iremos al cielo? Ella me contestó: naturalmente mi hijo, iremos al cielo. Y yo le pregunté: Entonces ¿Qué pasa con los ángeles negros?", contó.

De igual forma, el pugilista recordó que cuando ganó su medalla olímpica, esta no impidió que fuera discriminado.

"Justo después de coronarme campeón olímpico en Roma, dije: 'Ahora si puedo comer en el Downtown (centro de la ciudad)'. Así que fui al Downtown ese día, con la gran medalla de oro colgada en el pecho, me senté y pedí una taza de café y un Hot Dog, y la señorita me dijo: 'Aquí no servimos a negros'. Estaba muy furioso y le dije: 'Yo tampoco como negros, así que sírvame una taza de café y un Hot Dog'", relató.