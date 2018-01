Alista ayuntamiento de Izúcar panteón municipal nuevo

Son varios requisitos los que se necesitan, primeramente no puede estar en la zona urbana, debe tener una característica de suelo especial, no puede haber mantos acuíferos, ni fuentes de agua como ríos, acequias, o lagunas por que se contaminarían, también debe tener en cuenta que debe ser un terreno blando que no tenga mucha piedra y que no tenga salitre ya que deberá permitir la adecuada descomposición de los cuerpos.