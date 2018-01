Trump da ultimátum a Europa sobre acuerdo nuclear con Irán

Una de las principales exigencias del gobierno de Donald Trump es que Teherán acepte someterse a una supervisión arbitraria de Occidente; es decir, que permita que inspectores internacionales puedan acceder libremente a cualquier instalación sospechosa cuando así lo deseen y sin avisos previos.

El problema al que se enfrenta Washington es que no puede proceder a realizar modificaciones al acuerdo nuclear si no cuenta con la aprobación de todas las partes firmantes. Se da por hecho que China y Rusia no cederán a las presiones, pero el mandatario está interesado en conocer la postura de los que se hacen llamar sus “aliados”.

“En vez de atenerse a su retórica obsoleta, Estados Unidos debe cumplir plenamente el acuerdo, tal y como hace Irán”, exigió el Ministerio de Exteriores del país islámico.

El pronunciamiento de Europa será fundamental para conocer el futuro del acuerdo nuclear, además de que podría tener consecuencias importantes. En caso de que acepte las exigencias de Estados Unidos, su reputación podría irse por los suelos, sumado a que daría una razón más a Irán para fortalecer sus lazos con Rusia y China.