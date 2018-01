Muere Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Las muestras de consternación no se hicieron esperar en las redes sociales, tanto de grandes personalidades de la música como de sus millones de fanáticos.

Descanse en paz Dolores O’Riordan. Toda una generación cantó contigo pic.twitter.com/oRvbpPOQpE — Nubia Uriarte (@Nubs_A) 15 de enero de 2018

The Cranberries estaba liderada por O’Riordan, quien hizo un excelente equipo con el guitarrista Noel Hogan, el bajista Mike Hogan y el baterista Fegal Lawler. Comenzaron a ser conocidos en todo Reino Unido como teloneros de Mike Oldfield, hasta convertirse en uno de los referentes del pop rock de los 90.

Entre sus álbumes se encuentran Everybody else is doing it, so why can´t we?, No need to argue, To the faithful departed, Bury the hatchet, Wake up and smell the coffee, Stars: The Best of 1992-2002 y Roses. En solitario, la cantante lanzó Are you listening? y No baggage, en 2007 y 2009, respectivamente.