12 Strong me hizo respetar más a los soldados: Chris Hemsworth

“Por ejemplo, la semana pasada volví a casa y pasé diez días durante las vacaciones navideñas, pero luego me tenía que ir de nuevo. Le dije a mi hija: Bueno, cariño, tengo ganas de regresar al trabajo. Y ella, con esa mirada desconsolada en la cara, me decía: Si justo acabas de volver…”, sentenció.

El actor australiano sabe que si situación no se compara con la de aquellos hombres que tienen que despedirse de sus familias, sin saber si volverán a verlas, todo por salir en defensa de la patria y la seguridad de la población.

“…empecé a pensar cómo sería no ir a una gira promocional sino a la guerra y que no fuera: te veo en diez días. Estos tipos no sabían cuándo volverían y si volverían. Es algo que yo no podría hacer, así que ahora respeto aún más a los hombres y mujeres soldado que lo hacen”, agregó.