México tiene poca confianza en la política: Diego Luna

“Ha quedado clarísimo la poca confianza que tiene la ciudadanía en los gobernantes y la falta de representación. Hoy los escándalos de corrupción son grotescos y de dimensiones que yo no me imaginaba, lo cual me parece un momento bien difícil para cualquier político, incluso para quienes están ahí por las razones correctas”, comentó en entrevista para el diario El Universal.