Weinstein saboteó mi carrera: Ashley Judd

Cabe recordar que la actriz fue una de las primeras en alzar la voz en contra del afamado productor, tras revelar que años atrás fue citada en la habitación de un hotel. Ella pensó que se trataba de un desayuno de trabajo, sin embargo, pronto se dio cuenta de las intenciones que tenía de abusar de ella.

“En mi caso particular, lo que él dijo, y esto es una cita textual, de que no me había puesto un dedo encima, no lo hizo, porque me pude escapar de la habitación”, comentó.