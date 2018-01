Reforma Migratoria de Trump sorprenderá a todos: Rubin

El 30 de enero será una fecha clave para la administración de Trump y las aspiraciones electorales de los republicanos, quienes afrontarán un gran desafío en las próximas elecciones legislativas.

Al ser cuestionado sobre la polémica investigación de la injerencia rusa en las elecciones, Rubin indicó que se trata de un tema que ha sido promovido ampliamente por los demócratas para intentar frenar la reelección del dignatario.

El representante republicano no pudo eludir las preguntas sobre la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un escenario que dijo no contemplar y que incluso calificó de negativo para ambos países.

“Políticamente no conviene salir, no le conviene al presidente Trump en un año electoral, económica no le conviene. Para el consumidor americano ha sido importante, le ahorra una cantidad de costo en los precios de los productos e insumos”, agregó.