Con dramatismo total, Vikings avanza a la final de Conferencia

Fue hasta el tercer cuarto que apareció Drew Brees y la ofensiva de los Saints, tras dos intercepciones en la primera mitad, logró ponerse en el juego con pase de 14 yardas para Michael Thomas.

Para el último cuarto los equipos se encendieron, del lado de los Vikings llegó el sufrir y solo lograron rescatar puntos con dos goles de campo, mientras en defensa cada posesión del contrario significaba un peligro de anotación.

Brees sacó la experiencia y volvió a conectar con Williams para el touchdown, teniendo su tercero del juego al conectar con Alvin Kamara, el novato sensación que anotó con pase de 14 yardas.

El veterano mariscal de campo de los Saints completó una actuación de 294 yardas y sus tres pases de anotación, además de completar una cuarta oportunidad que permitió a Wil Lutz conectar un gol de campo de 43 yardas para darle la vuelta a las cosas.

Los Vikingos caídos en ánimo veían pasar los últimos segundos, retirados hasta la yarda 40 de su lado, necesitando al menos de la 30 del otro lado para intentar el gol de campo. La última jugada del encuentro, el balón llegaba a ceros, Casey Keenum lanzó el pase a Stefon Digs, Marcus Williams de los Santos le esperaba para la tacleada, pero falló su movimiento y permitió a Digs caer al campo y con vía libre se enfiló a la zona de anotación para uno de los finales más espectaculares en la historia.

WHAT ON THE WORLD JUST HAPPENED??!?!? — Minnesota Vikings (@Vikings) 15 de enero de 2018