ESPECIAL: ¿Por qué no se olvida a Martin Luther King Jr.?

Una lucha pacífica detenida con violencia

El gran éxito de Martin Luther King Jr. era su creencia en la desobediencia civil y la no violencia para su protesta, con lo cual, no se le podía acusar de cierta manera, aunque siempre se buscó como hacerlo.

En esta convergencia de buscar culpabilidad para el reverendo, el FBI descubrió nexos de sus allegados con el Partido Comunista de Estados Unidos, que, en tiempos de la Guerra Fría, era muy grave.

El FBI, en ese entonces liderado por su fundador, Edgar Hoover, comenzó a investigar la vida privada de Martin Luther King Jr., así como la de sus organizaciones, con el fin de poderlo incriminar.

Estos hechos han derivado en teorías conspirativas sobre su asesinato, de quien se ha marcado como responsable a James Earl Ray, al que muchos consideran solo un conejillo de indias.

El 4 de abril de 1968, fecha en que fue asesinado el reverendo, que el FBI haya sido el primero en auxiliarlo despierta las alarmas. Esto se debió a que Luther King Jr. era vigilado en sus movimientos por el mismo Buró.

Incluso, Carson afirma que Martin Luther King Jr. ya tenía previsto acompañar a Robert F. Kennedy en su candidatura presidencial como su vicepresidente, una alianza que no podían permitir. Como un hecho particular, el hermano del ex presidente John F. Kennedy también fue asesinado, tan solo dos meses después que Luther King Jr.

Barack Obama, su seguidor

El congresista John Lewis, uno de los colaboradores más estrechos del reverendo, afirmó en una entrevista para El Mundo que, si Martin Luther King Jr. no hubiese vivido, Barack Obama no habría llegado a ser Presidente de Estados Unidos.

Uno de los famosos spots de su campaña presidencial, Yes, We Can, tiene claras referencias al alabado discurso de Luther King Jr., I Have a Dream, con el cual el reverendo culminó la Marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963.

El mismo Obama se consideraba heredero de los principios de “quienes dejaron sus huellas en este parque para escuchar a un pastor decir que no podemos caminar solos, y para a oír a aquel King proclamar que nuestra libertad individual está unida a la libertad de cada alma sobre la Tierra”.

La admiración del ex presidente al ganador del Premio Nobel de la Paz se vio en su administración, pero, sobre todo, en su asunción como mandatario para su segundo mandato, cuya toma de protesta coincidió con el Día de Martin Luther King Jr.