Matthew Vaughn, ¿por la salvación de DCEU?

Vaughn fue claro al referirse que gusta tomar el mando de franquicias en decadencia, ya que así es más fácil sacarlas a flote a flote e imprimirle su estilo, incluso tomando el ejemplo de la saga X-Men.

"Si me involucro con algunas de las películas de superhéroes que han sido decepcionantes... si lo hago bien, probablemente sea mejor. Cuando hice X-Men hubo, ya sabes, sin ofender, no fue una obra fantástica. Es mucho más divertido guardar y reinventar algo. Estaría más intimidado tratando de hacer un nuevo Guardianes de la Galaxia, por ejemplo".

Además, su experiencia con las cintas basadas en comics es clara gracias a dos películas de Kingsman, Kick-Ass y la ya mencionada X-Men.

"Si fuera a hacer Batman, no tendría sentido hacer El Caballero de la Noche porque ya se ha hecho a la perfección (...) No me interesa copiar la opinión de otra persona sobre el género. Tengo que descubrir qué hago ahora y tengo ganas de flexionar un músculo que no había usado antes. Y he filmado bastantes películas de superhéroes", remarcó el director estadounidense.