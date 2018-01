Elecciones2018, importantes para EE.UU.: experto

sábado, 13 de enero de 2018, Miguel Angel Carral

El director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, Duncan Wood, publicó un artículo titulado La elección más importante EE.UU. en 2018 puede ser la de México, con la cual resalta el peso que tiene estos comicios para el futuro de la Unión Americana.

National Interest es una revista especializada en asuntos internacionales editada por el Center for the National Interest, un think tank sobre política públicas con sede en Washington DC, en el que estuvo recientemente Andrés Manuel López Obrador.