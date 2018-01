Hicimos todo para ganar, pero el balón no quiere entrar: Zidane

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, comentó tras la derrota de su equipo ante Villarreal que no puede reprocharles nada a sus jugadores y que el problema pasa por la poca definición que ha mostrado la parte delantera de su cuadro, reconociendo que éste es un momento difícil para los blancos.

“Es difícil porque hicimos de todo para ganar hoy. Hemos tenido muchas ocasiones, pero el balón no quiere entrar. No tengo explicaciones para eso. Es una mala que dura y está ahí. Es difícil para mis jugadores, no puedo reprocharles nada. Es una derrota difícil porque no merecíamos este palo”, explicó el técnico.