¡No ganan ni en casa! Real Madrid cae ante el Villarreal

sábado, 13 de enero de 2018, Sergio Noriega

El equipo merengue está sufriendo una de sus peores temporadas. Un equipo que ataca y que genera oportunidades, pero que tiembla de desconfianza a la hora de dar el golpe decisivo. Un club que deja vivos a los rivales, que se envalentonan al ver a un campeón de Europa con dudas hasta el su mejor hombre, el portugués Cristiano Ronaldo.

Ya comienzan los gritos de ¡Fuera Zidane!, lo que ratifica la ley máxima para el técnico madridista: Si no das resultados, te vas, no importa cuántos títulos hayas ganado. El equipo de la capital española no se puede dar el lujo de tener lapsos de mal juego, la directiva y la afición siempre quiere pelear por las copas. El presupuesto gastado así lo demanda.