Pacers aumenta mala racha de los Cavaliers

En las actuaciones individuales, del lado de los Pacers, Darren Collison fue el mejor anotador con 22 unidades, seguido por Oladipo al contribuir con 19 unidades, mientras Lance Stephenson completó 16 puntos llegando desde la banca.

Del lado de los Cavs, LeBron James fue el mejor anotador con 27 puntos, consiguiendo el doble-doble con 11 asistencias, estando seguido de Kevin Love y sus 21 puntos con 10 rebotes. Los Cavaliers tendrán una dura prueba para romper la mala racha al enfrentar a los Warriors de Golden State el próximo lunes 15 de enero.

After trailing by as many as 22 points in the first half, the #Pacers matched their largest come-from-behind victory of the season.



For a recap, highlights from @Mark_J_Boyle's call, and postgame interviews, check out our Game Rewind ? https://t.co/Ind88pIoPE pic.twitter.com/2AphoGkRNW — Indiana Pacers (@Pacers) 13 de enero de 2018