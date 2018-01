Trump niega insultos a Haití y El Salvador; culpa a demócratas

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/951813216291708928?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de enero de 2018</a></blockquote>

"Tengo una maravillosa relación con los haitianos. Probablemente debería grabar futuras reuniones, desafortunadamente no hay confianza", añadió el mandatario.

Y es que, al haberse revelado esta expresión en medios de comunicación, la comunidad internacional de inmediato reprobó al empresario, generándose una ola de indignación por el término insultante que uso para referirse a ellos.

De acuerdo a The Washington Post y Los Ángeles Times, Trump habría ocupado esa expresión cuando dos senadores le plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Incluso, Trump reaccionó sugiriendo que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones.