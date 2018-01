Embajador de EE.UU. en Panamá renuncia a su cargo

“Como funcionario del servicio exterior firmé un juramento para servir fielmente al presidente y su gobierno de una manera apolítica, incluso si no estoy de acuerdo con algunas políticas. Mis instructores me dejaron en claro que si creía que no podía hacerlo tendría que renunciar. Ese momento ha llegado", expresó Feeley, según un extracto de su carta de renuncia.