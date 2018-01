Así despidió Ellen DeGeneres a su padre fallecido

"Ese es mi padre, Elliot. Y esa soy yo cuando tenía... la verdad es que no sé qué edad tenía ahí, pero sí me acuerdo de esa foto. Él tenía 92 años, había disfrutado de una vida buena y larga, y la vivió tal y como quiso. Durante toda su vida fue un devoto de la ciencia cristiana, nunca recurrió a la medicina ni acudió al doctor . Yo nunca me he puesto una vacuna. Nunca utilizamos la medicina mientras era pequeña, y lo cierto es que ha vivido hasta los 92 años", añadió.

DeGeneres aclaró que el deceso de su padre no le tomó por sorpresa a la familia, debido a que su estado de salud dejaba entrever que el momento estaba cerca. Detalló que al menos había podido despedirse de él.

This week, at the age of 92, my father Elliott DeGeneres passed away. He lived a good long life. It wasn’t unexpected. I was able to say goodbye. pic.twitter.com/L0zEJJNPrq — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 11 de enero de 2018