Pedro Ángel Palou, el ajedrecista de la cultura

Aunque nació en Orizaba Veracruz el 31 de mayo de 1932, es uno de los hombres que más ha impulsado la cultura poblana, lo hizo a lado de ocho gobernadores y cuatro presidentes municipales con quienes consolidó la Casa de la Cultura y el rescate de la Biblioteca Palafoxiana; también fue el creador de la red de bibliotecas.

Su amor a la ciudad surgió cuando llegó de joven a estudiar a la capital del estado y en ese mismo instante conoció el monumento de la Fundación de Puebla que estaba en la colonia La Paz y que hoy se ubica en el Paseo de San Francisco.

“Ahí inició mi aprendizaje de la historia de Puebla, me enamoré de su historia y a través del tiempo escribí sobre la fundación, su evolución, sobre la batalla del 5 de mayo, ahora vamos a escribir sobre el 2 de abril. He escrito también de los personajes que ha tenido Puebla”.

Sus hijos

A la Biblioteca Palafoxiana la considera su hija -la que nunca tuvo-, pues fue uno de los principales promotores de su rescate cuando fundó la Casa de la Cultura. Su otro hijo es su libro 5 de mayo de 1862, que tiene 15 ediciones (70 mil volúmenes editados de 1962 a la fecha, con cuatro ediciones bilingües español-inglés).

Palou, el periodista

A sus 83 años de vida, sigue escribiendo y promoviendo acciones a favor de la cultura y el deporte.

Siempre tuvo la inquietud de estar en los medios de comunicación, de ser periodista; pero cuando era joven en Puebla no había esa carrera, lo más cercano era la Licenciatura en Derecho a la que dejó poco tiempo después porque no era su vocación.

Desde 1953 comenzó a escribir, y lo hizo por casi 20 años, en el periódico El Sol de Puebla donde tuvo una columna, incluso fue cofundador del extinto periódico La Voz de Puebla. Ese fue su primer trabajo.

“De ahí hice mucha radio, participé en las radiodifusoras que había, empecé como cronista deportivo y luego tuve una columna durante todos estos años también en periódicos como El Heraldo de Puebla y Momento sobre cuestiones culturales”.

Palou, el maestro

Pedro Ángel Palou se considera un hombre honesto, que ha dado su vida no sólo por la cultura, sino también en el magisterio al haber impartido durante 36 años consecutivos la materia de Historia de México en el Instituto Oriente de la ciudad de Puebla. Una de sus alumnas fue la escritora Ángeles Mastretta, también el empresario José Antonio Fernández Carbajal.

“Tuve la oportunidad de formar a una generación múltiple de jóvenes que hoy han destacado en la vida política, empresarial, económica, cultural y deportiva de Puebla”.

Su familia

Se casó con Victoria García y tuvo cuatro hijos: Enrique, el Ingeniero Químico; Pedro, el escritor; Juan Ignacio, el deportista; y Javier, el comerciante.

Tiene 10 nietos, de los cuales 6 son mujeres y 4 hombres.

“Mi mayor satisfacción personal es la familia”.

El centenario de la batalla de Puebla

Su amistad con el entonces regidor Eduardo Cue Merlo, lo llevó a tener su primera gran experiencia como servidor público y sobre todo como promotor de la cultura.

A la muerte del entonces alcalde capitalino Francisco Rodríguez Pacheco, Eduardo Cue Merlo asumió la presidencia en 1961 y desde luego lo llamó para organizar los festejos del centenario de la Batalla de Puebla.

“Era septiembre, estábamos a cuatro meses, don Eduardo me llamó, pedí permiso en el periódico y me fui al Ayuntamiento y al Comité Organizador de los festejos del 5 de mayo; fue mi primera incursión en la vida política de Puebla. Fue un año verdaderamente inolvidable para mí”.

Estos festejos no sólo le dieron la oportunidad de destacar la grandeza de los poblanos que defendieron desde este territorio la soberanía del país, sino también de forjar una amistad con el escritor José Emilio Pacheco, ya que fue uno de los jurados en los certámenes literarios organizados con motivo del referido centenario.

El primer organismo cultural en Puebla

Pedro Ángel Palou recuerda que el gobernador Aarón Merino Fernández fue el creador del primer organismo oficial de cultura en el estado de Puebla: La Comisión de Promoción Cultural.

“Fue el hombre que inicia la gran industrialización de Puebla… Hizo el estadio Cuauhtémoc, transformó Puebla, físicamente también, yo había sido compañero de un hijo suyo y me llamó a colaborar en el gobierno del estado en ese organismo”.

Sin embargo, su proyecto de difusión cultural estuvo en riesgo por unos años, tras los conflictos sociales vividos en las administraciones del General Rafael Moreno Valle y Gonzalo Bautista O´Farril.

La Casa de la Cultura

Fue en el sexenio de Guillermo Morales Blumenkron, donde planteó la idea de crear una Casa de la Cultura y a su vez rescatar la Biblioteca Palafoxiana; en primera instancia el proyecto fue avalado pero tardó algunos meses en consolidarse, incluso Pedro Ángel Palou le fue a renunciar al gobernador porque no veía claro.

“Le pareció bien, dio instrucciones pero después de dos o tres meses desesperado fui con él y le dije: Ya me voy Don Guillermo, renuncio porque no se ha hecho la Casa de la Cultura. Entonces llamó a Miguel Quirós que era el Oficial Mayor y sacó a todo un mundo de dependencias que había en este edificio. La gente llegaba y preguntaba en medio de sacos de cemento y varillas porque aquí estaba la dirección de Obras Públicas, el archivo de Notarías, la dirección de Gobernación; la gente llegaba y preguntaba si aquí estaba la Palafoxiana… Pensamos que el lugar ideal para hacer la Casa de la Cultura en el centro histórico, era ese edificio, para rescatar de esta ignominia en que estaba el edificio, es un edificio de 1596, la cereza del pastel era la Palafoxiana… Le dijo a Miguel mañana estoy a las ocho de la mañana al colegio de San Juan, a esa hora deben estar saliendo todas las dependencias, cómo le vas a hacer Miguel ese es tu problema. Llamó a la prensa y dijo: el 18 de noviembre inauguro la Casa de la Cultura, y cumplió su palabra”.

Durante 18 años Pedro Ángel Palou fue director de la Casa de la Cultura de Puebla, la cual se convirtió en una de las más importantes del país, la única que no dependió ni depende de la federación.

La red de bibliotecas

Fue hasta el sexenio de Guillermo Jiménez Morales donde se creó la subsecretaría y la primera secretaría de Cultura en el estado de Puebla, la cual desde luego, encabezó Pedro Ángel Palou.

Desde esa posición trazó la ruta cultural de los poblanos. En ese tiempo se creó la red de bibliotecas públicas del estado, iniciaron con 60 y actualmente hay 500. También puso orden en los museos.

“Encontramos bibliotecas sin bibliotecarios y bibliotecarios sin bibliotecas. Estaban en un abandono espantoso, creamos la primera red de bibliotecas en el estado y trazamos las primeras Casas de la Cultura. Ahí nació un entusiasmo importante en los municipios, llegamos a tener en algún momento más de 100 Casas de Cultura”.

El Consejo de la Crónica

Actualmente Pedro Ángel Palou es presidente del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, organismo que surgió en la administración estatal de Melquiades Morales Flores, el cual agrupa actualmente a 176 cronistas.

“El licenciado Melquiades Morales Flores me llamó y me dijo que si yo no había pensado en crear… Yo había fundado el Consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla con Rafael Cañedo Benítez… Que si no había pensado hacerlo en el estado y le dije que no. Pues hazlo me dijo, voy a hacer el decreto. Hizo el decreto y se creó el Consejo de la Crónica del Estado y aquí estoy”.

No hay apoyo

Pedro Ángel Palou lamenta que haya algunos presidentes municipales que no les interesa la cultura y que han tomado como enemigos a los cronistas, quienes los corrigen cuando no van por el camino correcto.

“No pueden ver a los cronistas porque los cronistas son los que les pueden decir, la tradición, la historia y la identidad de este pueblo no es por donde va usted, son los correctores, por eso no son bien vistos. Nosotros les pagamos hasta el pasaje porque los presidentes no son capaces de darles ni siquiera eso”.

Las frases de Pedro Ángel Palou:

“Yo he sido en el ajedrez cultural, periodístico y magisterial de Puebla, un peón de ese ajedrez enorme” “Uno no puede olvidar la cruz de su parroquia, pero me siento poblano. Puebla me dio todo y lo que he hecho es devolverle la mínima parte de lo que me dio” “Mi único patrimonio es la honradez”

Sus lugares favoritos:

- La Biblioteca Palafoxiana.

- El salón de Cabildo de Puebla.

- Y la iglesia de Tonanzintla.

Algunos libros y folletos:

- 5 de mayo de 1862.

- Paseo Nuevo, Paseo Bravo.

- Guía de la Palafoxiana.

- San Javier, la Penitenciaría y el Instituto Cultural Poblano.

- Aquiles Serdán y el Antirreleccionismo en Puebla.

- Duermen también los dormidos o muertes históricas de poblanos.

- La Guerra de Independencia en Puebla.

- La Fundación de Puebla.

- Las cartas de Víctor Hugo.

- 5 de mayo 1862 Epopeya de Puebla.

- Luis Cabrera, ideólogo poblano.

- La Maratón: De la tragedia griega a la epopeya físico atlética.

- José Agustín Arrieta.