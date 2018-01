NYT canceló acto con James Franco, señalado por acoso sexual

Un portavoz de The New York Times indicó que "dada la controversia que rodea las recientes acusaciones", la organización ya no se siente "cómoda" con el evento.

"Bonito pin, James Franco. ¿Te acuerdas de la vez en la que me bajaste la cabeza hacia tu pene al descubierto en un coche? ¿O de la otra vez en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años después de que ya te hubieran atrapado haciendo lo mismo a otra chica diferente de 17 años?", dijo en Twitter la actriz Violet Paley.

En este sentido, la artista afirmó que Franco hace un par de semanas se disculpó ante ella y otras chicas por teléfono.

La también intérprete Sarah Tither-Kaplan aseguró en la misma red social que Franco le dijo que su desnudo completo en dos de sus películas "por cien dólares al día no era explotación" porque había firmado un contrato para hacerlo.