Real Madrid domina el 11 ideal de la UEFA del 2017

De igual forma, destaca la poca presencia de elementos del cuadro catalán, representados únicamente por el argentino, un nombre que no ha faltado a ninguno de los listados debido a su dominio del futbol de élite.

Otro de los grandes ausentes fue el brasileño Neymar Jr., quien el año pasado abandonó a los blaugranas para sumarse a las filas del París Saint-Germain. El sudamericano espera trascender este 2018 con el conjunto francés para aspirar a ganar un Balón de Oro y, por supuesto, la Champions League.

???? #TeamOfTheYear ?? ??

Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz — Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 de enero de 2018