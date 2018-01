Mi sueño es regresar al Manchester City: Antuna

El jugador reveló que el último semestre del año pasado fue de adaptación, algo que se ha facilitado gracias a que sus padres se mudaron con él para acompañarlo en su aventura por el futbol europeo.

“El sueño más grande que tengo ahora es regresar al Manchester City, que es el equipo donde firmé (…) Mis papás se fueron conmigo, me sentí orgulloso en el momento de mi presentación. Me ayudaron mucho en mi adaptación. Lástima que mi hermano no pudo ir por cuestiones de escuela pero gracias a mis padres no batallé tanto en Holanda”, agregó.