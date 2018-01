Apoyaré a Meade Kuribreña, el más capaz y con experiencia: Osorio Chong

“Meade es una persona que lleva en cada uno de sus pronunciamientos una alternativa que permita que el país vaya para adelante (…) Meade no solo es experiencia , tiene un sustento que le permite hablar de que al país le va a ir mucho mejor”, declaró.

Sobre el aspirante de Morena a ocupar la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador, el ex titular de la Segob consideró que carece de la congruencia necesaria en cada uno de sus planteamientos.

“No tiene congruencia (…) No hay un sustento, no hay nada que pueda voltear a ver la ciudadanía, eso no abona a la construcción de un país que debe seguir adelante en el desarrollo”, comentó.