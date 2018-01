Fernanda Castillo debuta en cine con Una Mujer Sin Filtro

Una Mujer Sin Filtro está basada en la historia chilena Sin filtros, que Castillo vio y de la cual se enamoró, pero de dónde surge el mayor reto de interpretar a Paz, una mujer que, con ayuda de un chamán, aprende a expresar sus verdaderos sentimientos.

“Sí, vi la original, me emocionó y cuestionó en el sentido de qué tanto estaba diciendo las cosas que me molestan en la vida, pero mi reto fue justo no hacer a la mujer que hizo ese rol, sino a una mexicana que pierde los estribos, que bien pudo ser un hombre, porque los mexicanos así somos, no sabemos decir no, entonces era pre­sentarla con nuestra cultura y forma de pensar. El reto está en hacer una mujer igual de maravillosa pero diferente”.