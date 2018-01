Trump arremete contra la justicia por defender a dreamers

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/951094078661414912?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de enero de 2018</a></blockquote>

En concreto, el juez federal de distrito William Alsup aceptó una petición del gobierno de California y otros demandantes para evitar el fin del DACA en marzo próximo, cuando finalizan los seis meses que dio Trump al legislativo para encontrar una solución.

La justificación de la justicia estadounidense para anular la orden de Trump radica en que se ha demostrado que los jóvenes inmigrantes "eran propensos a sufrir daños graves e irreparables" si no se tomaba una acción judicial.