Ser Jefe de Gobierno, un desafío de 24 horas: Mancera

Asimismo, habló sobre la designación de Ricardo Anaya Cortés como prencadidato de la coalición Por México al Frente, y garantizó que él no formó parte de quienes concretaron su nombramiento para representar a la alianza electoral.

“La decisión no fue mía, estuve afuera de la decisión (…) Y sigo con mi trabajo en la Ciudad de México (…) No he dejado de estar en el Frente, porque estoy obsesionado con que se pueda hacer un cambio y que se pueda hacer un cambio de régimen”, indicó.