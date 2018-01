Xitlalic Ceja fue acosada sexualmente

“Hace unos minutos me he llevado una pésima experiencia con una persona que me hizo una videollamada de acoso sexual en FaceTime, por lo que creo que todos debemos replantearnos a quien tenemos como contactos, en mi calidad de figura pública no aceptar contactos parecería una grosería, muchos políticos optan por dar el manejo de sus redes a alguien más o empresas especializadas, yo siempre he manejado mis redes porque valoro el contacto directo y cercano con mis amig@s y contactos con los que puedo compartir intereses en común, lo de hoy es una bajeza a la que me expongo al manejar mis redes sociales y no entiendo porque puede existir tanta maldad.