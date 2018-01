Raiders presentan de manera oficial a Jon Gruden

Con quien tuvo palabras especiales Gruden fue con Charles Woodson, a quien recordó por la jugada que marcó la historia reciente de Oakland, cuando en los playoffs de 2001 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, el defensivo capturó a Tom Brady soltando el balón, aunque los oficiales marcaron pase incompleto.

Sobre esta nueva oportunidad, el entrenador comentó que desde 2008 no ha ganado ni ha perdido ningún partido, por lo que siente la presión, pero con la emoción de regresar a la que consideró su casa.

“Solo quiero decir que hay cuatro razones principales por las que estoy entrenando hoy. Número 1: Adoro el futbol americano. Amo a los jugadores que lo juegan. Me encanta la preparación. Me encanta todo el viaje. Amo el futbol americano. Y amo a la ciudad de Oakland… Quiero darles dos de los mejores años de futbol americano que posiblemente podría ayudar a entregar”

The man of the hour has a message for #RaiderNation. pic.twitter.com/zqbCYa3XyV — OAKLAND RAIDERS (@RAIDERS) 9 de enero de 2018