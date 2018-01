Efraín Juárez y Edgar Castillo seguirán su carrera en la MLS

"Me siento como Coutinho, como si hubiera fichado con el Barcelona. Voy a un equipo importante y el interés que me mostraron me hace sentir muy importante."



Efraín Juárez sobre Whitecaps, en @ESPNRF pic.twitter.com/GkM2JS4RgE — ESPN Radio Fórmula (@ESPNRF) 9 de enero de 2018