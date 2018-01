306 mmdd costaron los desastres naturales a EE.UU. en 2017

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">With 16 <a href="https://twitter.com/hashtag/BillionDollarDisasters?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BillionDollarDisasters</a> totaling ~$306B, 2017 was costliest year on record for USA: <a href="https://twitter.com/NOAANCEIclimate?ref_src=twsrc%5Etfw">@NOAANCEIclimate</a> <a href="https://t.co/0Ev9Nj1jOq">https://t.co/0Ev9Nj1jOq</a> <a href="https://t.co/uMytjBGXqy">pic.twitter.com/uMytjBGXqy</a></p>— NOAA (@NOAA) <a href="https://twitter.com/NOAA/status/950393698197671937?ref_src=twsrc%5Etfw">8 de enero de 2018</a></blockquote>

“El año 2017 será recordado como un año de extremos en Estados Unidos, ya que inundaciones, tornados, huracanes, sequías, incendios y heladas se cobraron cientos de vidas y significaron dificultades económicas para la nación", apuntó el organismo en un comunicado.

Asimismo, la NOAA destacó que 2017 se convirtió en el tercer año más cálido desde 1895, año en el que se empezaron a registrar las temperaturas anualmente.

En concreto, la temperatura promedio del país fue de 12.5 grados centígrados, cerca de 1.5 grados sobre el promedio del siglo XX y el tercer año más cálido desde que comenzaron los registros, detrás de 2012 y 2016.

Los científicos han llegado a la conclusión de que el dióxido de carbono y otras emisiones de los combustibles fósiles están provocando un cambio climático, lo que produce inundaciones, sequías y tormentas más frecuentes y poderosas.