Tuca Ferretti no descarta más fichajes para Tigres

Ante la posibilidad de sumar a un refuerzo más para el plantel de los actuales campeones de la Liga MX, Ferretti aceptó que no existe algún futbolista que le haya llenado el ojo, aunque no descartó que la directiva de Tigres sume un fichaje más.

“Posibilidad hay (de un refuerzo), pero ahorita no hay nadie que me haya llenado el ojo como para traerlo y no le voy a pedir a mi directiva nada más por llenarme, también tenemos que pensar en las fuerzas básicas”, mencionó.