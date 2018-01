Demi Moore tendría amorío con Nick Jonas ¡30 años menor!

Tal como lo describe la publicación, no sería la primera vez que Nick Jonas se involucra con alguien considerablemente mayor, ya que sostuvo una relación temporal con la estrella de Hollywood, Kate Hudson.

Presuntamente, Demi Moore no ha se ha mostrado públicamente con el ex integrante de los Jonas Brothers ni ha reconocido públicamente su relación, debido a que no desea atravesar por una experiencia similar a cuando terminó con Kutcher.

Tras romper con el protagonista de The Ranch, la actriz tuvo que estar en rehabilitación durante diez meses, según lo dio a conocer en su momento su representante. Algunas fuentes cercanas detallaron que el verdadero motivo de su ingreso fue el abuso de sustancias.